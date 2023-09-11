Москва, 11 сентября, 2023, 23:01 — ИА Регнум. Приёмный отец Дани Милохина Дмитрий Тюленев считает, что сына не призовут в армию, так как у него серьёзные проблемы со зрением. Он уверен, что блогер является патриотом России, поэтому и вернулся в страну. Об этом Тюленев заявил в разговоре с корреспондентом ИА Регнум.

Евгений Одиноков/РИА Новости Блогер Даня Милохин

Тюленев подчеркнул, что отправиться на СВО приёмный сын не может, так как не служил в армии. А для прохождения срочной службы он не годен из-за плохого зрения — -6,5.

Приёмный отец блогера отметил, что общается с сыном, но не часто. После возвращения в Россию Милохин разговаривал по телефону с братом и матерью.

«Он обязательно сам мне наберет или напишет. У него бывают периоды, когда он не звонит, не пишет, но потом всё снова становится на свои места», — сказал Тюленев.

Приёмный отец блогера уверен, что Милохин является патриотом своей страны, именно поэтому он и вернулся в Россию. По мнению Тюленева, сын может зарабатывать деньги где угодно, в том числе и в Дубае. Он надеется, что Милохин примет участие в сборе гуманитарной помощи для участников СВО.

«Было бы круто», — отметил Дмитрий Тюленев.

Как сообщало ИА Регнум, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала Минобороны отправить вернувшегося в Россию блогера Даню Милохина служить в ВС России во время осеннего призыва.

Блогер покинул Россию осенью 2022 года, отказавшись от дальнейшего участия в шоу «Ледниковый период». Позже он исполнил гимн Украины в ходе стрима с блогером Артуром Бабичем.

Милохин вернулся в Москву из Дубая. 8 сентября он опубликовал фотографии из столицы России на своей странице в соцсетях.