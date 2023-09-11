Москва, 11 сентября, 2023, 22:25 — ИА Регнум. В 20:40 по московскому времени 11 сентября российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также их американский коллега Фрэнк Рубио побили рекорд по продолжительности пребывания экипажа на Международной космической станции. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

Сергей Савостьянов/ТАСС Космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев и астронавт НАСА Франциско Рубио

Предыдущий рекорд принадлежит космонавту Петру Дуброву, который пробыл на МКС 355 суток 3 часа 45 минут 21 секунду. Его полёт проходил с апреля 2021 года по март 2022 года.

Нынешний экипаж находится на МКС с 21 сентября 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, международные партнёры согласовали возможность проведения исследований на Международной космической станции (МКС) до 2030 года.

Полное формирование российской орбитальной станции планируется завершить к 2032 году.

Космический полёт корабля «Прогресс МС-22» закончился 21 августа после полугода работы на Международной космической станции (МКС).