Москва, 11 сентября, 2023, 21:59 — ИА Регнум. ФСБ в ходе проверки московских ресторанов выявила незаконный сбыт более 8 тонн краба, сообщили 11 сентября ТАСС в правоохранительных органах.

(сс) whatsinprague

Следователи уже допросили часть персонала ресторанов, противоправная деятельность которых попала в поле зрения силовиков. Также в рамках уголовного дела назначены различные экспертизы и устанавливаются лица, причастные к сбыту краба в нарушение законодательства.

По словам собеседника агентства, на момент возбуждения уголовного дела по п. «а», «б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) ущерб от незаконной продажи краба составил почти 50 млн рублей.

Проверкам со стороны оперативных сотрудников подверглась сеть заведений ресторатора Бориса Зарькова White Rabbit Family (WRF), уточнили в правоохранительных органах. Ресторатор подтвердил факт проверки персонала ресторана со стороны правоохранительных органов и заявил, что руководство заведений взаимодействует со следователями. При этом он отметил, что следственные действия не мешают ведению его бизнеса.

Как передавало ИА Регнум, в конце августа сотрудники пограничного управления Федеральной службы безопасности изъяли партию клешней краба и обнаружили несколько заполненных браконьерских крабовых ловушек в бухте Нагаева в Магадане. Отмечается, что извлечённые из ловушек особи были возвращены в естественную среду обитания. В отношении нарушителей по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов» возбудили уголовное дело.

17 августа в пресс-службе погрануправления ФСБ по Сахалинской области сообщили о задержании двух мужчин, незаконно добывших краснокнижную рыбу калугу на сумму более 37 млн рублей. В отношении нарушителей возбудили уголовное дело о браконьерстве в особо крупных размерах.