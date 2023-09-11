Сан-Франциско, США, 11 сентября, 2023, 21:43 — ИА Регнум. Суд присяжных приступит к рассмотрению дела россиянина Александра Винника, который обвиняется в отмывании денег, 30 сентября 2024 года, говорится в постановлении, размещённом в базе данных документов суда по Северному округу Калифорнии.

Юрий Малинов/ТАСС Россиянин Александр Винник

«Начало судебного процесса — 30 сентября 2024 года. Суд будет проходить с коллегией присяжных», — отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что суд над россиянином начнётся в феврале 2024 года. Причины его переноса не уточняются.

Как передавало ИА Регнум, Винник был задержан во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, которые заподозрили его в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через уже не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е.

4 августа 2022 года он был экстрадирован из Франции через Грецию в США.