Каир, 11 сентября, 2023, 21:40 — ИА Регнум. Сборная России по футболу 11 сентября в Суэце уступила в товарищеском матче олимпийской команде Египта.

Иван Шилов ИА REGNUM

Игра завершилась со счётом 1:2. Единственный гол в составе российской команды забил Сергей Пиняев. Он открыл счёт в матче, но затем египтяне сумели отличиться дважды.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в рамках нынешнего тренировочного сбора национальная команда России провела две игры против команды Египта. Первая завершилась вничью 1:1.

Из-за того, что соперником российской сборной выступила олимпийская команда (игроки в возрасте до 23 лет), соответствующие ограничения были применены и в составе команды России.

Олимпийская сборная Египта является финалистом последнего Кубка африканских наций (2023 года). Кроме того, команда попала в финальный турнир летней Олимпиады 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября сборная России по футболу также проведёт товарищеский матч с командой Катара. Игра пройдёт на стадионе «Эль-Джануб» в Эль Вакре.