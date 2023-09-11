Киев, 11 сентября, 2023, 21:29 — ИА Регнум. Украинские власти установили прайс-лист на экскурсии для всех желающих попасть в пещеры к святым мощам в Киево-Печерской лавре, сообщил 11 сентября Союз православных журналистов в своём Telegram-канале.

Pavlo Gonchar/Global Look Press

«Спустя месяц после того, как власть закрыла для верующих Нижнюю лавру, попасть в пещеры можно, заплатив за экскурсию. На середину сентября 2023 года попасть в пещеры Киево-Печерской лавры верующие могут лишь за деньги», — сказано в сообщении.

Уточняется, что минимальная цена, которую должен заплатить человек, желающий поклониться мощам преподобным, составляет 150 гривен (4 доллара), при условии, что в группе соберётся 5 человек.

Также есть возможность посетить пещеры Нижней лавры. Стоимость экскурсии для группы из 10 человек составит 1200 гривен (32 доллара) на всех или в индивидуальном порядке, заплатив эту же сумму.

Кроме прочего, «индивидуальное экскурсионное обслуживание» в Верхней лавре и пещерах стоит 1500 гривен (40 долларов).

Как сообщало ИА Регнум, ситуация вокруг Киево-Печерской лавры обострилась в конце марта, когда монахов незаконно начали выселять из обители. Киев в одностороннем порядке разорвал с УПЦ арендный договор, монахи отказались выполнять незаконные требования, что привело к конфликту и столкновениям. Патриарх Кирилл охарактеризовал действия украинских властей как репрессии против УПЦ.

1 мая на территорию лавры для описи имущества прибыла комиссия минкультуры Украины. 6 июня в ведомстве заявили, что комиссия завершила свою работу в монастыре, монахи УПЦ должны освободить помещения в течение трёх дней. При отказе министерство намеревалось подать в суд.

9 августа Хозяйственный суд Киева признал расторжение договора, заключённого между монастырём канонической Украинской православной церкви и заповедником «Киево-Печерская лавра», законным. Речь идёт о помещении Нижней лавры. В удовлетворении исковых требований монастыря суд отказал.

10 августа стало известно, что комиссия минкультуры Украины планировала опечатать корпуса монастыря, однако ей пришлось уйти ни с чем. Верующие не позволили это сделать.

Руководство заповедника заявило, что с 11 августа закрывает вход в Нижнюю лавру для всех, кроме священников, монахов и работников монастыря. Украинская полиция запретила передавать еду заблокированным в опечатанном корпусе Киево-Печерской лавры паломникам.