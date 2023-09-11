Донецк, 11 сентября, 2023, 21:02 — ИА Регнум. В Донецке в результате ДТП погиб военкор Геннадий Дубовой, сообщил 11 сентября глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Рогов Геннадий Дубовой

«Геннадий известен как военкор, но последнее время он воевал, считая, что на поле боя сможет послужить Родине и быстрее приблизить нашу Победу», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

По имеющейся информации, дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб военкор, произошло на бульваре Шевченко в центре Донецка. Сотрудники ГИБДД начали проверку.

В последнем сообщении в своём Telegram-канале 9 сентября Дубовой опубликовал кадры гибели одного из военнослужащих ВС России. На записи видно, что умирающий солдат крестится левой рукой, поскольку правая у него уже не действует.

«Перед боем я всегда молюсь так: «Создатель мой, невозможного для Тебя нет, сделай так, чтобы я не убил того, кто не хочет убивать, а раненый мной не стал бы увечным». Увы, на этой изувеченной сатанинской глупостью и человечьей ненавистью планете слишком много тех, кто хочет убивать, и молятся они не Создателю», — написал Дубовой.

Геннадий Дубовой родился в 1967 году в Павлограде. Он окончил экономический факультет Донецкого университета, работал журналистом, специалистом по PR, политтехнологом. В ряды ополчения ДНР Дубовой записался в апреле 2014 года.