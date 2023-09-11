Москва, 11 сентября, 2023, 20:30 — ИА Регнум. Киевский режим натворил много того, что потянет на международный трибунал. Об этом 11 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

Ximena Borrazas/Global Look Press

«Киевский режим натворил много того, что потянет на международный трибунал, это однозначно», — сказал Песков.

Он добавил, что зверства киевского режима хорошо известны, а те, что неизвестны, скоро раскроются в результате напряжённой работы, которую ведут российские следователи и дипломаты.

По словам Пескова, пока рано говорить о том, как и когда это произойдёт.

Как сообщало ИА Регнум, 18 августа Международный антифашистский конгресс на форуме в Минске принял резолюцию, в которой призвал создать трибунал для привлечения к уголовной ответственности украинских неонацистских преступников. Отмечается необходимость всесторонне и объективно оценивать события в странах, где возрождается фашистская идеология.

Президент России Владимир Путин в феврале заявил, что нынешние неонацисты на Украине пользуются названиями немецких нацистов и наносят свастики на свою бронетехнику. Он отметил, что они не скрывают, чьими наследниками себя считают.