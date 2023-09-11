Москва, 11 сентября, 2023, 20:22 — ИА Регнум. Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полёт над Балтийским морем, сообщили 11 сентября в Министерстве обороны России.

Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Дальние бомбардировщики Ту-22М3

«Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил», — сказано в сообщении ведомства.

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Продолжительность полёта составила около пяти часов. Он прошёл в соответствие со всеми международными нормами.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в Балтийском море проходят военно-морские учения НАТО. Они направлены на отработку действий при гипотетическом нападении России, заявил ранее главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак. «Сдерживание должно включать способность атаковать», — отметил при этом вице-адмирал.

В манёврах в Балтийском море примут участие около 15 самолётов, 30 кораблей и подводных лодок НАТО и более трёх тысяч военнослужащих стран-членов альянса. 8 сентября в порт Риги для участия в манёврах прибыл десантный корабль Военно-морских сил США LPD 19 Meda Verde с отрядом морской пехоты. Капитан корабля назвал прибытие в Латвию возможностью «большего укрепления» отношений с союзниками.