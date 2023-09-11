Нью-Йорк, США, 11 сентября, 2023, 20:29 — ИА Регнум. Компания Global Ordnance Марка Моралеса поставила оружие Киеву на сумму более 200 млн долларов, став одним из крупнейших негосударственных поставщиков оружия, пишет газета The New Tork Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как говорится в публикации, американские власти иногда обращаются при поставках оружия на Украину к торговцам. Одним из них стал владелец компании Global Ordnance Марк Моралес. По данным издания, он построил целый бизнес на поставках вооружений Киеву. Его компания заключила контракт с Пентагоном на производство боеприпасов на сумму более чем один миллиард долларов.

Источники газеты уточнили, что в августе 2023 года в Киеве состоялась встреча с участием Моралеса, украинских военных и чиновников, среди которых был старший сержант территориальной обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) Владимир Койфман. Именно он, отмечает NYT, является ключевым советником главы Global Ordnance.

Авторы статьи отмечают, что из-за подобных связей бизнесмен имеет несправедливое преимущество по отношению к другим производителям вооружений.

Накануне, 10 сентября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страны Запада с начала 2023 года предоставили Киеву помощь на сумму 30 млрд долларов. Шмыгаль подчеркнул, что такая поддержка позволяет украинским властям содержать армию. Он добавил, что Киев направил более 60 млрд гривен ($1,64 млрд) в том числе на восстановление и защиту критической инфраструктуры.

В июле 2023 года президент России Владимир Путин отметил, что поставки вооружений на Украину не помогут ВСУ изменить положение дел на фронте. Он также указал на то, что снабжение Киева оружием только усугубляет конфликт и ухудшает ситуацию для Украины.