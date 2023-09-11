Уфа, 11 сентября, 2023, 20:19 — ИА Регнум. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

Владимир Федоренко/РИА Новости

В составе «Металлурга» шайбы забросили нападающие Никита Гребёнкин и Люк Джонсон. У «Салавата Юлаева» точным броском отметился форвард Вячеслав Лещенко.

Эта победа стала для «Металлурга» четвёртой подряд. До этого магнитогорская команда выиграла у московских ЦСКА и «Динамо» и подмосковного «Витязя».

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября нижегородское «Торпедо» в гостевом матче одержало победу над ярославским «Локомотивом» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2. В составе «Торпедо» дубль оформил нападающий Алексей Кручинин, ещё по шайбе забросили форварды Николай Коваленко, Сергей Гончарук и Василий Атанасов.

8 сентября стало известно, что защитник челябинского «Трактора» Роберт Хэмилтон, приехавший в Россию из Канады, может попросить российское гражданство. Он отметил, что иностранным спортсменам, переехавшим в Россию, необходимо плотно изучать русский язык, чтобы понимать культуру. Спортсмен подчеркнул, что планирует надолго остаться в России.