Вашингтон, 11 сентября, 2023, 20:09 — ИА Регнум. Современная западная техника не спасёт Украину, поскольку она уничтожается российскими войсками. Об этом 11 сентября заявил бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик в интервью The New Atlas.

Иван Шилов ИА Регнум

«Западные танки не изменят ситуацию. Они очень уязвимы и что горят так же легко, как и все остальные боевые машины, которые были у Украины», — сказал Берлетик.

Он добавил, что британский танк Challenger 2 не может конкурировать с российской военной техникой.

По словам военного, любой танк будет уничтожен, если его поразить в нужное место правильным оружием, а у России много разных видов оружия.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября российские военные подбили британский танк Challenger 2 в районе посёлка Работино Запорожской области. Удар по бронемашине засняли на видео.

Газета The Guardian написала, что уничтожение этого Challenger 2 произошло впервые за 30 лет применения этой модели. 8 сентября появилась информация, что в зоне спецоперации подбили второй такой танк.

Глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что у ВСУ не получается эвакуировать подбитые Challenger 2.