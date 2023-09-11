Подольск, Московская область, 11 сентября, 2023, 20:09 — ИА Регнум. В подмосковном Подольске сотрудники полиции проводят проверку по факту жестокого обращения с животным, сообщили в управлении МВД по региону 11 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM

«10 сентября в дежурную часть 4 отдела полиции УМВД России по г. о. (городскому округу — Прим. ред.) Подольск поступило сообщение от женщины о жестоком обращении с животным. По предварительной информации, мужчина, находясь в квартире одного из домов, расположенных на улице Плещеевская, выбросил из окна пятого этажа свою собаку», — сказано в сообщении управления.

Собака получила повреждения, её отвезли в клинику. 42-летнего мужчину доставили в отдел полиции, сотрудники МВД устанавливают обстоятельства произошедшего, отметили в управлении.

«Назначены соответствующие экспертизы. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством», — сказано также в сообщении МВД.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в сентябре 2023 года житель кузбасского города Киселёвска выбросил беременную собаку с девятого этажа. Животное погибло. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

В августе 2023 года сообщалось, что в Волгограде неизвестный выстрелил в морду собаке из пистолета. Инцидент был записан на видео и активно распространялся в местных пабликах. На записи видно, что мужчина сам подозвал к себе двух собак, которые не проявляли никаких признаков агрессии, и выстрелил в голову одной из них. Очевидцы происшествия обратились в полицию с просьбой начать розыск злоумышленника.