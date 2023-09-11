Каракас, 11 сентября, 2023, 20:04 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в соцсети X (бывшая Twitter) назвал прошедшие в России выборы образцовыми.

Rayner Pena/EPA/ТАСС Президент Венесуэлы Николас Мадуро

«Поздравляю народ Российской Федерации и её президента Владимира Путина с образцовым избирательным процессом, проведённым 8, 9 и 10 сентября 2023 года, в ходе которого они ещё раз продемонстрировали демократический и гражданский характер этой братской страны», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, в большинстве регионов России голосование проходило три дня — с 8 по 10 сентября. Оно касалось выборов губернаторов и местных парламентов. Кроме того, проводились довыборы депутатов Госдумы. Впервые в голосовании в рамках Единого дня голосования участвовали воссоединившиеся с Россией регионы ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

Эксперт в сфере международных отношений, политический обозреватель и радиоведущий из США Стивен Гил заявил о необходимости донести до мировой общественности, что в новых субъектах РФ голосование проходит честно и прозрачно, а их жители стремятся выбирать своё будущее.