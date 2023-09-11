Москва, 11 сентября, 2023, 19:47 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе встречи обсудят двусторонние отношения. Об этом 11 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

На вопрос, какие будут основные темы переговоров, Песков ответил: «В первую очередь, двусторонние отношения».

Он добавил, что КНДР — это сосед, с которым Россия поддерживает добрые и взаимовыгодные отношения.

Как сообщало ИА Регнум, Песков заявил, что в ходе визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию планируются и переговоры делегаций, и при необходимости встреча «один на один» с президентом РФ.

Ранее пресс-служба Кремля подтвердила, что Ким Чен Ын по приглашению Путина в ближайшие дни посетит Россию с официальным визитом. В КНДР также сообщили, что лидер страны приедет в Россию.