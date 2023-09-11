Вашингтон, 11 сентября, 2023, 19:30 — ИА Регнум. Власти США выразили обеспокоенность по поводу возможных поставок оружия из КНДР в Россию и призвали лидера Северной Кореи Ким Чен Ына отказаться от такого якобы существующего плана, сообщает 11 сентября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM

«США выразили обеспокоенность по поводу того, что они называют продвижением переговоров между двумя странами по поставкам оружия, а советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан призвал Ким (Чен Ына — Прим. ред.) не поставлять в Россию оружие», — сказано в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Салливан также отмечал, что власти США готовы ввести новые санкции против КНДР за якобы ведущуюся передачу вооружений России.

Ранее 11 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в ходе визита Ким Чен Ына в Россию, который состоится в ближайшие дни, планируются и переговоры делегаций, и «при необходимости» встреча один на один с Владимиром Путиным.

Встреча Путина и Ким Чен Ына будет иметь важнейшее глобальное значение, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум кандидат исторических наук, политолог, заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов. В первую очередь лидеры обсудят проблемы безопасности, Пхеньян может быть обеспокоен активизацией военных учений у своих границ, отметил эксперт.