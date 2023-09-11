Санкт-Петербург, 11 сентября, 2023, 19:25 — ИА Регнум. На производстве готовой еды, которой отравились почти 250 жителей Санкт-Петербурга, нашли насекомых. Об этом 11 сентября сообщила объединённая пресс-служба судов города.

Wassilios Aswestopoulos/Global Look Press

Отмечается, что Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении компании «Грин Бокс» по ст.6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

По информации пресс-службы судов, предприятие обвиняется в наличии тараканов и мух, некачественной уборке, отсутствии бактерицидного оборудования в цехах упаковки, доставке продукции в грязной таре.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября петербургское управление Роспотребнадзора сообщило, что 34 человека обратились за медпомощью после покупки готовой еды компании Greenbox с доставкой на дом через сервис «Самокат».

Специалисты ведомства провели проверку производственных помещений изготовителя еды и нашли там грубые нарушения. В частности, компания нарушила условия хранения и реализации продукции.

11 сентября стало известно, что число людей, отравившихся заказанной через онлайн-сервис едой, выросло до 248. В стационарах остаются 129 человек, в том числе двое несовершеннолетних. У 28 человек выявлена сальмонелла.