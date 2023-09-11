Екатеринбург, 11 сентября, 2023, 19:27 — ИА Регнум. Детский сад в Екатеринбурге, в котором в январе во время прогулки погибла девочка, выплатит семье ребёнка 4,4 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили KP.RU 11 сентября в пресс-службе Кировского районного суда.

Иван Шилов ИА REGNUM

Родители и старший брат погибшей девочки получат в общей сложности 4 421 492 рубля. При этом изначально семья просила более 10 млн рублей.

Расследование уголовного дела по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности» по-прежнему продолжается. По данным СМИ, следователи ждут результатов экспертизы горки, в которой обнаружили нехватку детали.

«По одной из версий, в горке был некомплект. Не хватило дощечки — образовался проём. Девочка увидела его и решила спрыгнуть на землю. Ноги пролезли, а шея застряла», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Также известно, что воспитательница, в чьей группе была девочка, вернулась к работе после непродолжительного отпуска.

Как передавало ИА Регнум, трагический случай произошёл в Екатеринбурге в конце января. Сообщалось, что во время катания с горки, которая находится на территории детского сада, девочка получила травму. Малолетняя воспитанница зацепилась находившимся у неё на шее шарфом за конструктивный элемент горки.

Воспитатель пыталась помочь девочке, затем ребёнка госпитализировали. К сожалению, спасти её жизнь не удалось. Следователи возбудили уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.