Москва, 11 сентября, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Актриса и певица Лада Дэнс впервые после ДТП появилась на телевидении в студии телеканала «Россия 1» и дала интервью телеведущему Андрею Малахову.

Кадр из видео Лада Дэнс

По её словам, водитель, который был за рулём автомобиля, даже не пытался связаться с ней после ДТП. «Человек не позвонил ни разу. Не извинился. Понятное дело, что он это сделал непреднамеренно, но, слушай, это ты же сделал. Ты позвони», — сказала певица.

По словам артистки, её автомобилем в день ДТП управлял человек, которому она всецело доверяла. Лада Дэнс призналась, что не понимает, как человек с большим водительским стажем мог допустить подобную ситуацию, ведь он даже не затормозил.

Также певица рассказала, что у неё постоянно проходят занятия по лечебной физкультуре. После происшествия ей также пришлось заняться лицом из-за серьёзного шва на лбу. «Я принципиально не смотрю на себя. Сотрясение не дало никаких плохих результатов. Да, первые дни слова с мыслями не очень совпадали, я путала всё, но затем восстановилась», — рассказала она.

Как передавало ИА Регнум, 5 августа Дэнс попала в ДТП, когда возвращалась на такси с концерта. Она получила множественные травмы, в том числе черепно-мозговую. Её госпитализировали сначала в клинический госпиталь имени Н. Бурденко, а затем в частную клинику. Из-за черепно-мозговой травмы ей в первое время запретили говорить.

10 августа появились первые фотографии Лады Дэнс, сделанные в клинике. Врачи постарались минимизировать ущерб от полученных при ДТП порезов и разрывов.

На вопрос журналистов о возможной смене псевдонима Дэнс ответила отрицательно, подчеркнув, что «останется Дэнс, но нужно время».