Владивосток, 11 сентября, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Власти Приморского края выплатили около 1 млрд рублей жителям региона, пострадавшим от наводнения в августе 2023 года, сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Приморья Олег Кожемяко.

Сергей Орлов/ТАСС

Все первоочередные проблемы жителей решены, сказал губернатор.

«96 населённых пунктов было отрезано, не было автомобильного сообщения, не было электроснабжения, водоснабжения в этих населённых пунктах, поэтому приходилось, конечно, всё это время решать вопросы по восстановлению. Сейчас сообщение со всеми населёнными пунктами есть, везде есть электроснабжение», — отметил Кожемяко.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 11 сентября на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов Владимир Путин заявил, что нужно тщательно проанализировать ситуацию в тех районах Дальнего Востока, где есть риски подтопления, и принять все необходимые меры. Повторение ситуации в Уссурийске, где прорвало дамбу, должно быть исключено, добавил президент.

В результате прорыва дамбы в Уссурийске в августе 2023 года пострадали около 44 тысяч человек. Власти Дальневосточного федерального округа оценили общий ущерб от последствий непогоды в 7 млрд рублей.

В августе на Приморский край обрушились сильные ливни, вызванные прохождением тайфуна «Ханун» и полярного фронта. В результате сильных паводков подтопило тысячи домов и множество дорог. В Уссурийске разрушилась дамба, шлюз которой должны были привести в рабочее состояние в течение года.