Одесса, Украина, 11 сентября, 2023, 18:57 — ИА Регнум. В Одесской области вновь объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно данным ведомства, сигнал тревоги в Одесской области был объявлен с 17:53.

Как ранее сообщало ИА Регнум, взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области. Мэр города Александр Вилкул подтвердил, что произошли взрывы. Иных подробностей не приводится. При этом в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях была объявлена воздушная тревога.

Также в Сумской области на северо-востоке произошла целая серия взрывов. При этом в регионе была объявлена воздушная тревога и работали средства ПВО.