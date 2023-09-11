Владивосток, 11 сентября, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Полный ввод в эксплуатацию новых культурных комплексов нужно укорять, заявил 11 сентября президент России Владимир Путин на совещании о строительстве культурно-образовательных кластеров.

Глава государства признал, что для проведения этой работы есть проблемы, но подчеркнул, что без ущерба качеству строительства и оснащения нужно процесс строительства ускорять.

По словам президента, в общей сложности культурные комплексы в Кемерове, Севастополе, Калининграде и Владивостоке включают в себя 46 объектов, в строй введены 29 из них. Президент в связи с этим потребовал доложить, в какой стадии находится строительство остальных объектов, в какие сроки планируется завершить их создание.

Путин напомнил, что проект создания музейных и культурно-образовательных комплексов во Владивостоке, Кемерове, Калининграде и Севастополе был запущен в 2018 году. Согласно проекту, эти центры должны включать театральные и концертные залы, музейные и выставочные пространства, современные помещения для художественных и хореографических школ.

«Их создание призвано повысить доступность лучших образцов музыкального, театрального, изобразительного искусства для миллионов людей, в регионах появятся дополнительные возможности для творческой реализации и для раскрытия талантов, прежде всего для детей и молодёжи», — отметил президент.

Путин привёл в пример остов Русский, где 1 сентября к занятиям приступили воспитанники нового образовательного комплекса. В него вошли филиалы Московской государственной академии хореографии и Центральной музыкальной школы, с хорошо оснащенными классами и залами для репетиций.

«В Кемерове и Калининграде ряд образовательных учреждений также уже начали свою работу. Это значит, что сотни, тысячи ребят смогут получить современное, качественное образование у себя дома, в своем регионе», — уточнил глава государства.

По его словам, культурные кластеры помимо воспитательной и просветительской миссий дают хороший стимул комплексному развитию регионов, окружающие их пространства, прогулочные зоны и парки становятся точками роста, притяжения для местных жителей и туристов.

Также президент России призвал привлекать молодых специалистов на Дальний Восток и создавать все необходимые условия для того, чтобы выпускники дальневосточных вузов оставались жить в регионе и после учёбы.

Как передавало ИА Регнум, 11 сентября Владимир Путин в ходе визита в Приморский край с площадки Восточного экономического форума принял участие в церемониях первого пуска оборудования обогатительной фабрики горно-металлургического комбината «Удокан» в Забайкалье, запуска расширенных мощностей горно-обогатительного комплекса золоторудной компании «Павлик» в Магаданской области, запуска модернизированного комплекса по добыче и переработке титаномагнетитовых руд в Амурской области.

Кроме того, на судостроительном комплексе «Звезда» президент принял участие в церемонии присвоения имён двум арктическим танкерам («Алексей Косыгин» и «Валентин Пикуль»).