Москва, 11 сентября, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский фактически признал нежизнеспособность украинского государства, считает Денис Денисов, политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ. Об этом он заявил 11 сентября корреспонденту ИА Регнум.

Ранее Зеленский в интервью изданию The Economist заявил, что, если Запад сократит объёмы помощи Украине, то это может обернуться недовольством миллионов украинских беженцев, перебравшихся в ЕС.

«В Европе находятся уже под 10 млн украинских беженцев. И в целом ряде стран уже выстраивают конкретные программы по инкорпорированию этих людей в общество, прекрасно понимая, что выдворить большинство из них будет фактически невозможно», — сказал Денисов.

Однако, как полагает политолог, слова Зеленского в большей степени касаются внутриполитической ситуации, чем внешнеполитической. А это означает чёткий и понятный посыл — Украина как государство без внешних дотаций существовать не может. Это объективная реальность, которую Зеленский в очередной раз признал.

«Он признал нежизнеспособность нынешнего украинского государства. И неудивительно — почти 60-70% бюджета наполняется за счёт внешних заимствований», — сказал Денисов.

Более того, даже если поддержка Украины упадёт на 50%, это будет означать, что целый ряд традиционных для урезания социальных программ и услуг будут резко снижены. Денисов объяснил, что украинцы не смогут получать заработную плату из госсектора, пенсии и так далее. За этим последует быстрый рост социального напряжения, которое конвертируется в неудовольствие действующей властью.

«А дальше традиционное для Украины раскачивание ситуации по разным моделям: перевороты, свержения, бегство из страны её президента и многое другое. Иными словами, Зеленский лукавит, когда говорит, что беспокоится об Украине. О себе он беспокоится в первую очередь», — считает Денисов.

При этом он подчеркнул, что если европейцы скажут, что больше не будут поддерживать Украину финансами, но сохранят пособия и места размещения для её беженцев, то на улицы не выйдет ни один человек. Ни одного бунта не случится.

«Так что все эти угрозы — это намеки на то, что надо продолжать финансировать Украину и поставлять ей вооружения, так как даже снижение поддержки Киева Западом моментально повлияет на все внутриполитические процессы на Украине», — сказал Денисов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Зеленского, сокращение помощи приведёт в числе прочего к затягиванию военного конфликта на территории Украины. Кроме того, он напомнил, что украинские беженцы на Западе «вели себя хорошо» и «очень благодарны» тем, кто их приютил, но призвал не забывать, что если эти люди окажутся загнаны в угол, то хорошей истории для Европы из этого не выйдет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что такими заявлениями Зеленский доказал нацистскую сущность киевского режима.

До этого появилась информация, что в Евросоюзе ищут способы мотивировать украинских беженцев вернуться домой. В частности, есть предложение какое-то время поддерживать их материально, после того как они снова окажутся на территории Украины.

Между тем Польша уже начала выдавать киевским властям мужчин призывного возраста, которые покинули Украину после начала СВО. Также в Польше закрыли самый крупный центр поддержки украинских беженцев.

Кроме того, известно, что в 2025 году Великобританию должны будут покинуть порядка 100 тысяч украинских беженцев.