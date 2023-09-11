Екатеринбург, 11 сентября, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Людмила В., мать мальчика, которого весной 2023 года в Екатеринбурге оскорбил за символ Z на шапке 57-летний Александр Неустроев, не намерена требовать возмещения морального ущерба, об этом она заявила в беседе с корреспондентом ИА Регнум 11 сентября.

Елена Афонина/ТАСС

«Как суд решит, так и будет. Это не от меня зависит. (Компенсацию за — Прим. ред.) моральный ущерб я у него просить не буду», — сказала Людмила В.

Она также подтвердила, что новое судебное заседание по делу ещё не состоялось.

Как сообщало ИА Регнум ранее, прокуратура Свердловской области обратилась в суд с просьбой проверить законность решения по этому делу. Дело будет рассмотрено в суде кассационной инстанции 27 сентября.

В августе 2023 года Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал Неустроева на 7000 рублей. Суд прекратил уголовное дело по статье о хулиганстве, по которой Неустроеву грозило до 5 лет лишения свободы.

Конфликт произошёл в апреле 2023 года. На опубликованных видеозаписях видно, что мужчина грубо обругал ребёнка из-за символа на шапке. Позже Неустроев сказал, что сделал ребёнку замечание в некорректной форме, и отметил, что раскаивается в содеянном.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назвал решение суда слишком мягким. Также в августе 2023 года стало известно, что по требованию Генеральной прокуратуры РФ дело будет пересмотрено.