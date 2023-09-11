Москва, 11 сентября, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, кто хэппи-энда не будет, поскольку ВСУ потеряли много людей, обращены к Западу, от которого киевские власти требуют новых поступлений оружия, денег и наёмников. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин.

Dominik Butzmann/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что ВСУ уже потеряли много людей в ходе контрнаступления, а потому счастливого конца конфликта не будет. Украинский лидер отметил, что стоит признать факт — хеппи-энда не будет.

Как напомнил политолог Перлин, уже многие источники сообщали о колоссальных для Украины потерях в рядах бойцов, об этом говорили также и западные партнёры Киева, и украинские специалисты.

«Зеленского вынудили признать, что потери в рядах ВСУ огромные. Но это нужно для толчка элит к новым финансовым вливаниям и оружию. Однако говорить, что это приведет к прозрению или изменению в поведении не приходится. Я пока не вижу реальных механизмов, которые позволили бы пересмотреть такие действия властей», — отметил Перлин.

По его мнению, к огромным потерям привела неверная тактика киевского правительства. Политолог напомнил, что для проведения контрнаступления на южный фронт были брошены всевозможные ресурсы и огромное количество военных. Но в рядах ВСУ могли оказаться не только успевшие пройти обучение специалисты, но и мобилизованные практически с улицы молодые люди даже с инвалидностью.

«Действия Зеленского, который исходил из политических мотивов, привели к тому, что украинские кладбища просто переполнены. Но на Украине запрещена критика действий политического и военного руководства страны, работает мощная пропаганда. И эта ситуация показывает, что человеческий ресурс президент Украины может использовать безнаказанно, но и он уже заканчивается», — поделился политолог.

Эксперт выразил уверенность, что такое «признание» украинского лидера, сказанное в интервью, призвано сообщить не о проблемах, а привлечь внимание к очередной порции помощи Запада, от элит которого звучали призывы «сражаться до последнего украинца». Поэтому, по мнению Перлина, таким образом и словами о хэппи энде украинский президент даёт чёткое задание — что Киеву нужно ещё больше оружия, денег и наёмников, поскольку людской резерв украинцев исчерпан.

Ранее депутат от Ирландии Клэр Дейли во время заседания Европарламента заявила, что за время конфликта на Украине погибли не менее полмиллиона военных ВСУ, а Киев в ходе мобилизации направлял повестки даже людям с ограниченными возможностями здоровья.

5 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с момента начала наступления украинская армия потеряла свыше 66 тыс. военных и 7,6 тыс. единиц вооружения. Он указал, что для сокрытия провала наступления ВСУ осуществляют атаки на гражданские объекты и выдают их за военные успехи.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что потери ВСУ к концу 2023 года могут превысить 500 тысяч человек. Он уточнил, что имеет в виду именно прямые потери.

Ранее бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор заявил, что Украина понесет большие потери в результате конфликта и развалится. Эксперт предупредил, что в настоящее время сохраняется угроза вовлечения в украинский конфликт новых стран, даже тех, которые не выражают стремления участвовать в нём.

Президент России Владимир Путин 4 сентября заявил, что контрнаступление украинских войск обернулось полным провалом. В Минобороны РФ отметили, что только за три месяца так называемого контрнаступления ВСУ потеряли более 66 тыс. человек.