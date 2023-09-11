Воронеж, 11 сентября, 2023, 18:14 — ИА Регнум. У всех восьми человек, госпитализированных в Воронеж из Богучарского района области, подтвердилась сибирская язва. Об этом 11 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального департамента здравоохранения.

Отмечается, что по информации больницы скорой медицинской помощи №8, на 11 сентября у жителей Богучарского района лабораторно подтверждено восемь случаев заражения сибирской язвой.

«Все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Помимо этого, продолжает лечение в больнице житель Панинского района», — приводит агентство слова источника.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа в Воронежской области выявлен новый очаг сибирской язвы на рынке у воронежского цирка. Эпизодическим очагом признали холодильные камеры в здании рынка «1000 мелочей». Территорию в радиусе 2 км от границ очага признали неблагополучной, а в радиусе 5 км — угрожаемой зоной.

7 сентября стало известно, что семь человек доставлены в больницу из очага сибирской язвы в селе Лебединка Богучарского района.