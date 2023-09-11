Владивосток, 11 сентября, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Финансовый эффект для «Сбера» от внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) может составить 1 трлн рублей за четыре года. В 2020–2022 годах этот показатель составил 560 млрд, а в 2023 году — превысит 350 млрд рублей. Об этом сообщил первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Пресс-служба Сбербанка Александр Ведяхин

«Основной рост доходов банка искусственный интеллект обеспечивает в риск-менеджменте и в персонализации предложений для клиентов благодаря повышению качества кредитного скоринга и улучшению клиентского опыта», — отметил топ-менеджер.

По словам Ведяхина, максимальное сокращение расходов ИИ дает в повышении операционной эффективности, в том числе в оптимизации офисов и маршрутов инкассации, а также в переводе части взаимодействия с клиентами на чат-боты и виртуального ассистента.