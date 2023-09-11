Санкт-Петербург, 11 сентября, 2023, 18:05 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге число людей, отравившихся заказанной через онлайн-сервис едой, выросло до 248. Об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что у пострадавших, среди которых двое детей, диагностирована острая кишечная инфекция. Кроме этого, по результатам лабораторных исследований, у 28 человек выявлена сальмонелла.

В ведомстве сообщили, что в настоящий момент в стационарах остаются 129 человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября петербургское управление Роспотребнадзора сообщило, что 34 человека обратились за медпомощью после покупки готовой еды компании Greenbox с доставкой на дом через сервис «Самокат».

Специалисты ведомства провели проверку производственных помещений изготовителя еды и нашли там грубые нарушения. В частности, компания нарушила условия хранения и реализации продукции.