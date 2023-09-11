Москва, 11 сентября, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Странам БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) необходимо разработать собственную валюту для торговли внутри блока, заявил соучредитель и вице-президент Совета экономического лидерства Африки Перси Морапеди Коджи.

Иван Шилов ИА Регнум БРИКС

«Нам нужна новая валюта, которая будет выгодна нашим собственным условиям. Самое время делать вещи так, как мы этого хотим», — сказал он РИА Новости.

По его словам, новая валюта поспособствует укреплению торговых связей внутри блока.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подчёркивал, что процесс дедолларизации хозяйственных связей между странами БРИКС необратим.

Ранее глава Верховного национального союза кооперативов ЮАР Лоренс Бейл предложил создать офис, который бы заведовал кооперацией стран БРИКС. По его словам, страны БРИКС действуют сегодня в духе кооперации, страны альянса успешно торгуют и обмениваются тем, что им наиболее необходимо, в том числе сырьём.