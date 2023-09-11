Москва, 11 сентября, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин продлил до 1 октября 2024 года ограничения для «Газпрома» на покупку газа у совместных предприятий (СП) с OMV и Wintershall, если размер обязательств превышает предельный размер, установленный правительством.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Соответствующий указ опубликован 11 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

Как передавало ИА Регнум, 22 декабря 2022 года руководство России официально запретило «Газпрому» покупать газ у совместных предприятий с OMV и Wintershall Dea по цене выше установленного лимита. OMV и Wintershall совместно с «Газпромом» разрабатывают Южно-Русское месторождение газа, также Wintershall совместно с «Газпромом» — Уренгойское месторождение.

28 апреля 2023 года стало известно, что «Газпром» поставляет австрийской нефтегазовой компании OMV 100% законтрактованных объёмов газа. До января 2023 года поставки осуществлялись нестабильно, но в конце января ситуация существенно изменилась.