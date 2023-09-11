Москва, 11 сентября, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, говоря об отсутствии радиологической опасности применения снарядов с обеднённым ураном, вольно или невольно недоговаривает, тем самым замалчивая проблему, написала 11 сентября в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

Как сообщалось ранее, Гросси, комментируя решения Великобритании и США о поставке Украине снарядов с обеднённым ураном, заявил, что применение таких боеприпасов не влечёт за собой значительных радиологических последствий.

«Он (Гросси — прим. ред.) явно недоговаривает. И такое вольное или невольное замалчивание проблемы недопустимо. Дело в том, что обеднённый уран, как тяжёлый металл, чрезвычайно опасен для человека и окружающей среды с точки зрения химической токсичности. Особенно когда он используется в составе боеприпасов, так как при их применении будут образовываться крайне токсичные аэрозоли», — написала Захарова.

Возможно, вопрос о тяжёлых последствиях применения снарядов с обеднённым ураном находится за рамками компетенции главы МАГАТЭ и его нужно адресовать химикам, которые расскажут о влиянии накопления тяжёлых металлов на экологию и здоровье человека, добавила официальный представитель МИД.

Ранее в министерстве отмечали, что поставки ВСУ снарядов для танков с обеднённым ураном станут ударом по экологии, и заражённым окажется в том числе и украинское зерно. Вашингтон, видимо, не считает это проблемой, так как США находятся на другом континенте, и там уверены, что их не заденут поставки радиоактивных веществ, говорила Захарова.

Снаряды с обеднённым ураном не дадут ВСУ каких-то серьёзных преимуществ на поле боя, отмечал ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум военный эксперт Илья Крамник. Никакое оружие само по себе преимуществ дать не может, их создаёт только система — система вооружений, которая включает в себя и технику, и боеприпасы, и систему обслуживания этой техники, и систему боевой подготовки, пояснил эксперт.