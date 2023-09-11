Владивосток, 11 сентября, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Губернатору Приморского края Олегу Кожемяко стоит публично обсуждать планы по развитию региона, а не делать из них секрет. Об этом президент России Владимир Путин заявил 11 сентября на совещании по развитию дальневосточных городов.

Михаил Климентьев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко

После доклада Кожемяко Путин отметил, что отметка «Строго конфиденциально» стоит на каждой странице его презентации. Он посоветовал «не секретить» то, в чём нет никакой государственной тайны.

«Что здесь конфиденциальное? Наоборот надо публично обсуждать. Что Вы сейчас собственно говоря и делаете», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября в Приморском крае завершились выборы губернатора. Действующий глава региона Олег Кожемяко победил с результатом 72,78% голосов.