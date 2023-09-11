Путин попросил Кожемяко не секретить планы по развитию Приморья
Путин попросил губернатора Кожемяко не секретить планы по развитию Приморья
Владивосток, 11 сентября, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Губернатору Приморского края Олегу Кожемяко стоит публично обсуждать планы по развитию региона, а не делать из них секрет. Об этом президент России Владимир Путин заявил 11 сентября на совещании по развитию дальневосточных городов.
После доклада Кожемяко Путин отметил, что отметка «Строго конфиденциально» стоит на каждой странице его презентации. Он посоветовал «не секретить» то, в чём нет никакой государственной тайны.
«Что здесь конфиденциальное? Наоборот надо публично обсуждать. Что Вы сейчас собственно говоря и делаете», — сказал глава государства.
Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября в Приморском крае завершились выборы губернатора. Действующий глава региона Олег Кожемяко победил с результатом 72,78% голосов.