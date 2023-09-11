Москва, 11 сентября, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Лучшим голом по итогам июля и августа в Российской премьер-лиге (РПЛ) признан мяч защитника московского «Динамо» Дмитрия Скопинцева в ворота казанского «Рубина». Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба турнира.

soccer.ru Дмитрий Скопинцев

Гол защитника признали лучшим эксперты РПЛ, а в голосовании болельщиков первое место занял мяч игрока московского ЦСКА Михаил Рядно.

Также на награду претендовали Фёдор Чалов, Михаил Рядно (ЦСКА), Бенхамин Гарре, Гленн Бейл («Крылья Советов»), Денис Макаров («Динамо»), Антон Миранчук («Локомотив») и Бернард Бериша («Ахмат»).

Матч «Рубин» — «Динамо» прошёл 26 августа в Казани и завершился со счётом 2:2. На 74-й минуте Скопинцев обвёл трёх футболистов соперника и пробил в верхний угол ворот из-за пределов штрафной площади.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября «Динамо» в матче седьмого тура РПЛ одержало минимальную победу над «Ростовом». Встреча, проходившая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 1:2.