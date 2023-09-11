Брюссель, 11 сентября, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Страны Евросоюза могут не конфисковывать личные вещи россиян, въезжающих на территорию ЕС, даже если такие наименования числятся под запретом на импорт в страны союза из-за санкций, сообщил 11 сентября представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри.

IMAGO/Christopher Neundorf/Global Look Press

«Когда таможенные или другие заинтересованные органы реализуют санкционные меры, необходимо всё принимать во внимание. Если вы пересекаете границу с личными вещами, одеждой, которые находятся в списке запрещённых, то это не означает обход санкций. Следует это принимать во внимание», — сказал он.

Вместе с тем, отметил Ферри, это не касается случаев, когда речь идёт о дорогих вещах, таких как автомобиль. Он напомнил, что в соответствии с последними пояснениями Еврокомиссии, въезд на личном автотранспорте, зарегистрированном в России, запрещён.

Как передавало ИА Регнум, в Еврокомиссии ранее заявили, что ввоз гражданами России личных автомобилей на территорию ЕС будет расцениваться как «запрещённый импорт». Кроме того, россиянам запретили ввозить в ЕС косметику, чемоданы, смартфоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и даже средства личной гигиены.

Основанием для «раздевания на границе» стал документ под называнием «регламент 833/2014», одна из статей которого позволяет оформить конфискацию как изъятие товаров, якобы предназначенных на продажу в стране Евросоюза (в нарушение антироссийских санкций).

Расизм, который исповедуют руководители Евросоюза, «вырывается наружу, как гнойник, который не лечили», отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что подобные ограничения ЕС уже не могут объясняться ни стремлением причинить вред экономике России, ни желанием получить дополнительные преимущества для своей экономики — это просто чистый расизм, сказала Захарова.

А заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал приостановить дипломатические отношения с ЕС. Своим решением в Еврокомиссии показали, что считают граждан России людьми второго сорта, «шариковыми», отметил Медведев. Введение таких ограничений — плевок в лицо всем жителям РФ, добавил он.

Такие ограничения в отношении россиян — нарушение основополагающих прав человека, «прямая дискриминация по признаку гражданства и страны принадлежности, в том числе и национальности», подчеркнула в комментарии ИА Регнум депутат Госдумы, член комитета ГД по международным Мария Бутина. Это — элемент политики дискриминации, с которой сталкиваются не только обладатели российских паспортов, но и этнические русские, имеющие гражданство других стран, добавила депутат.