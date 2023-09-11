Москва, 11 сентября, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Встреча российского президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына будет иметь важнейшее глобальное значение и затрагивать в первую очередь вопросы безопасности и сотрудничества двух стран. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал кандидат исторических наук, политолог, заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что лидер КНДР посетит Россию в ближайшее время, где встретится с Владимиром Путиным.

По словам Воронцова, это хорошая новость, которая имеет важное значение для обеих сторон.

«Северная Корея — это такой партнёр России, который поддерживает СВО решительно и безоговорочно. И то, что Москва и Пхеньян договорились о встрече только доказывает, что отношения стран будут укрепляться не смотря ни на что», — поделился Воронцов.

По мнению эксперта, в первую очередь лидерам России и КНДР будет важно обсудить проблемы безопасности, тем более, что Пхеньян может быть обеспокоен активизацией военных учений у своих границ.

«На корейском полуострове нестабильная и тревожная обстановка. Там США постоянно проводит военные учения либо при участии Южной Кореи, либо ещё с Японией. И этот южный треугольник обостряет угрозы для КНДР. А у нас там общая граница с Северной Кореей. Конечно, нам важна стабильность в том регионе», — отметил политолог.

Кроме того, важным поводом для встречи, по мнению Воронцова, является и обсуждение двустороннего сотрудничества.

«Дело идёт к восстановлению экономического обслуживания. Но мы повязаны с другими странами санкциями в отношении Пхеньяна, которые полностью снять могут и эти пять государств, подписавших резолюцию ООН. Но среди них есть США, которые это всячески отвергают. Поэтому будем, видимо, искать решения, какие-то пути обхода, то есть как развивать сотрудничество в условиях ограничений», — пояснил эксперт.

По его словам, Россия уже пыталась повлиять на отмену резолюции ООН, которая наложила ограничения на Пхеньян за ядерную программу. Но пока Вашингтон отказывался пересматривать своё решение. В условиях санкций со стороны Запада на Россию, по мнению Воронцова, решение Москвы на предстоящей встрече может быть более смелым. Также Воронцов отметил, что западные СМИ делают упор, обсуждая предстоящую встречу, на договорённостях о поставках корейского вооружения российским силам в зону СВО. Но, по мнению эксперта, это вероятно лишь наполовину, и более того, вряд ли стороны станут оглашать подобную информацию, если договорятся.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба Кремля подтвердила, что Ким Чен Ын по приглашению Путина в ближайшие дни посетит Россию с официальным визитом.

Газета The New York Times 4 сентября сообщила, что Ким Чен Ын планирует посетить Россию в сентябре, чтобы встретиться с президентом России. Издание предположило, что это может быть связано с обсуждением поставок вооружений российский стороне.

В свою очередь директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев на полях Восточного экономического форума заявил, что новый кризис в Корейском регионе приближается на фоне военно-политической эскалации вокруг Корейского полуострова. Он пояснил, что Соединённые Штаты стягивают к полуострову не только боевую технику и военнослужащих, но и средства своего стратегического потенциала. Зиновьев подчеркнул, что такие маневры совсем не похожи на рутинные и сугубо оборонительные.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа лидер КНДР Ким Чен Ын предупредил об угрозе дестабилизации ситуации вокруг Корейского полуострова по вине США, Японии и Южной Кореи. Он отметил, что конфронтационные действия этих стран ведут регион к ядерной войне.

Северокорейский лидер отметил необходимость укрепления ВМС страны из-за усиливающихся угроз. 8 сентября военнослужащие КНДР спустили на воду новейшую подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием. Это произошло в преддверии 75-летней годовщины основания республики.