Владивосток, 11 сентября, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Торжественная церемония запуска оборудования обогатительной фабрики горно-металлургического комбината (ГМК) «Удокан» состоялась в рамках VIII Восточного экономического форума (ВЭФ). На предприятии был получен первый медный концентрат.

Пресс-служба Удоканской меди

В мероприятии в режиме видеоконференцсвязи принял участие президент России Владимир Путин, а также зампредседателя правительства РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«В 2019 году Сбер совместно с ВЭБ.РФ и другими партнёрами начали финансирование строительства современного, высокотехнологичного горно-металлургического комбината по добыче и переработке медной руды на Удоканском месторождении меди в Забайкалье, крупнейшего месторождения в России.

Для Забайкальского края это очень значимый проект, он придаст импульс социально-экономическому развитию всего региона. Благодаря его реализации здесь создадут новые рабочие места с конкурентной заработной платой, вырастет уровень благосостояния жителей. Запуск второй очереди ГМК, который запланирован на 2028 год, позволит увеличить более чем в три раза производительность комбината и выведет его в топ-10 производителей меди в мире», — отметил Ведяхин.

Он подчеркнул готовность Сбербанка в дальнейшем содействовать запуску масштабных и важных для России проектов, а также предоставлять не только финансирование, но и экспертизу, инструменты для улучшения качества жизни в регионах, способствовать появлению новых рабочих мест и росту экономики.

Как сообщало ИА Регнум, запуск в эксплуатацию ГМК «Удокан» создаст около 3 тысяч новых рабочих мест без учета смежных отраслей, обеспечит поступление более 750 миллиардов рублей дополнительных налоговых отчислений. Одновременно компания осуществляет разработку технико-экономического обоснования второй очереди горно-металлургического комбината «Удокан».

Проект реализуется в рамках ТОР «Забайкалье», объём инвестиций составляет более 230 млрд рублей. Производительность комбината составит до 15 млн тонн руды в год с выпуском 150 тыс. тонн меди.