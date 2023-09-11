Владивосток, 11 сентября, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Легкорельсовый транспорт важно скорее запустить во Владивостоке — властям нужно об этом подумать, заявил президент России Владимир Путин 11 сентября на совещании по развитию дальневосточных городов.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Также прошу РЖД совместно с Владивостоком рассмотреть возможность ускорить создание лёгкого метро в городе», — сказал глава государства.

Он подчеркнул важность этого вопроса и пояснил, что легкорельсовый транспорт разгрузит трассы и поможет решить проблему заторов.

Президент также заявил, что во Владивостоке нужно устранять инфраструктурные ограничения. В городе постоянно возникают пробки, общественного транспорта не хватает. При этом столица Приморья имеет колоссальные перспективы развития.

Путин отметил, что во Владивостоке активно строят и модернизируют морские порты, играющие значимую роль в экономике всей страны. Он добавил, что в целом нужно комплексно подходить к решению градостроительных вопросов. Заботы требует и уникальная местная природа, и исторические объекты.

Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил о необходимости привлекать на Дальний Восток молодых специалистов и создавать все условия для того, чтобы выпускники дальневосточных вузов оставались здесь жить и работать.