Москва, 11 сентября, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Вместо того чтобы запрещать западным компаниям, уходящим из России, продавать свои активы, Москва должна стремиться к тому, чтобы оставаться привлекательной альтернативой для инвесторов, считает Павел Селезнёв, декан факультета международных экономических отношений, профессор департамента политологии Финуниверситета при правительстве РФ. Об этом он заявил 11 сентября корреспонденту ИА Регнум.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Ранее руководитель ВТБ Андрей Костин заявил, что не нужно разрешать западным компаниям продавать их активы в России. По его мнению, эти активы следует забрать так же, как европейские власти забрали дочерние структуры его банка.

Селезнёв уверен, что здесь должен применяться избирательный подход, учитывающий и страну происхождения, и отрасль, вид и категорию активов.

«Почему Россия всегда оставалась привлекательной для инвесторов, выгодно отличаясь от других стран? Потому что выполняет все взятые на себя договорённости и обязательства даже в тех условиях, когда в мире попирается международное право», — сказал Селезнёв.

Он подчеркнул, что сейчас по сути никаких правил уже нет, а те, кто их написал, стали исповедовать совсем иной подход. Однако Россия, несмотря на войну санкций, остаётся очень привлекательной альтернативой для инвесторов из других стран, которые видят, что с Россией можно иметь дело.

«Более того, мы знаем, что ряд серьёзных компаний, которые ушли с РФ под давлением своих политиков, рассматривают возможность вернуться на российский рынок. Он остаётся весьма перспективным и интересным. И хочется верить, что экономика побеждает недружественную политическую конъюнктуру», — заметил экономист.

Как полагает Селезнёв, если будет надо, то Россия всегда успеет забрать те или иные активы, но разумнее найти более гибкую и мягкую модель.

С ещё большим сомнением смотрит на предложение Костина директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. В беседе с корреспондентом ИА Регнум он предупредил, что для РФ это может обернуться очень серьёзными рисками

«Цивилизованные страны так не поступают, — сказал Остапкович. — Если у нас за границей экспроприировали собственность, то мы должны обращаться в суд. А мы не судились. Хотя могли подать иски в суды ВТО или в Стокгольмский арбитражный суд. Сначала надо пройти все инстанции, и если все они не оправдают надежд, тогда можно что-то делать».

Кроме того, он предупредил, что, если власти воспользуются рецептами Костина, то последствия будут зеркальными. И не исключено, что потери, которые понесёт РФ, окажутся куда большими, нежели те выгоды, которые она получит, забрав активы западных компаний.

«И другие страны решат не заходить в Россию. Никто к нам не придёт и не даст никаких инвестиций. Лучше удерживать ситуацию в предсказуемом состоянии, а с геополитическими сложностями пусть разбираются политики», — уверен Остапкович.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению экономиста Мери Валишвили, если власти РФ запретят западным компаниям, уходящим из России, продавать их активы, то Запад может расценить это как рейдерство и применить ещё более жёсткие санкции. В конечном счёте дело может дойти до экономической изоляции государства.

До этого власти США объявили, что российские активы, находящиеся в их юрисдикции, а также юрисдикциях Великобритании, Германии, Франции и Италии, останутся заморожены до тех пор, пока российская сторона «не оплатит ущерб, причинённый Украине».

Более того, Минюст США заявил, что намерен получить разрешение на использование замороженных российских активов в качестве финансовой помощи Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нонсенсом идею США передать конфискованные российские средства Киеву.

Политолог-международник Иван Тимофеев полагает, что даже если киевский режим перестанет существовать, страны Запада всё равно не отдадут России её замороженные активы.