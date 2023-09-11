Москва, 11 сентября, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Спортивные власти России активно работают над созданием альтернативных форматов международных соревнований, но в настоящее время российским спортсменам следовало бы принимать участие в Олимпиадах в качестве «индивидуальных атлетов», чтобы сохранять высокий уровень спорта высших достижений в стране, заявил 11 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Нам, безусловно, нужно поддерживать уровень наших спортсменов, и делать это без международных соревнований невозможно. Мы знаем, что все-таки будут спортсмены, которые в личном качестве примут участие в этих Играх (Олимпиаде в Париже — прим. ред.). Я убеждён, что надо принимать участие таким образом», — сказал Песков в комментарии РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине международные спортивные организации, включая Международный олимпийский комитет, ввели новые ограничения на участие в соревнованиях российских и белорусских спортсменов. В Кремле и МИД РФ называли эти решения политизированными и несправедливыми.

Глава МОК Томас Бах ранее отмечал, что окончательного решения о доступе российских спортсменов к Олимпиаде 2024 года в Париже пока не принято. Ранее МОК рекомендовал допускать к соревнованиям российских атлетов только в «нейтральном» статусе и только в одиночных выступлениях.

Международные спортивные организации, в том числе МОК, деградируют из-за политизации мирового спорта и собственной коммерциализации, и в такой ситуации создание параллельных спортивных структур является «неизбежным», отметил в августе 2023 года президент России Владимир Путин.