Москва, 11 сентября, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Если власти РФ запретят западным компаниям, уходящим из России, продавать их активы, то это обернётся большими негативными последствиями, считает Мери Валишвили, магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом он заявила 11 сентября корреспонденту ИА Регнум.

Сергей Корсун ИА Регнум

Ранее глава ВТБ Андрей Костин призвал не разрешать западным компаниям продавать их активы в России, но забирать их так же, как европейские власти забрали дочерние структуры ВТБ.

Валишвили заметила, что инициатива Костина в первую очередь продиктована положением подконтрольной ему структуры, так как ВТБ фактически лишился дочерних компаний в Германии и Великобритании. Кроме того, обменять свои зарубежные активы на российские активы западных банков не удалось.

«Однако государство не заинтересовано в полном уходе зарубежного бизнеса из России, что в конечном счёте может привести к экономической изоляции страны, — сказала Валишвили. — Поэтому решение о заморозке активов может привести к ещё большим негативным последствиям, в том числе к дальнейшему ужесточению санкций. В таком случае нормализовать международное сотрудничество будет крайне затруднительно».

Валишвили напомнила, что ЦБ РФ неоднократно отмечал, что все дальнейшие операции с «замороженными» активами и физических, и юридических лиц необходимо решать в правовом поле.

«Уже разработаны возможные схемы обмена заблокированными активами, осталось выйти на диалог с зарубежными партнёрами. А предлагаемый Костиным самовольный захват активов будет расценен как рейдерство, за которое последуют санкции», — уверена Валишвили.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Костин назвал маловероятной полную остановку притока долларов и евро в Россию, так как западные страны не включают в свои санкционные списки производственный сектор и продолжают покупать в России нефть, газ и иные продукты. Между тем власти ЕС уже не торопятся с введением новых санкций.

Что касается российских активов, то западные страны не прекращают попыток их присвоить. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что средства, конфискованные его страной у российских бизнесменов, будут направлены на нужды Украины. Речь идёт о 5,4 миллиона долларов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот нонсенсом, напомнив, что такие действия были бы юридически незаконными. Кроме того, он заверил, что без последствий такого беззакония не останется ни один шаг со стороны Вашингтона.

Политолог Андрей Суздальцев заявил, что таким образом дипломатия США надеется раскачать ситуацию внутри РФ.

В июне 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готовит юридическую базу для использования замороженных российских активов для восстановления Украины.