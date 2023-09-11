В США заявили о возможном восстании ВСУ против Зеленского
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ могут начать восстание против Зеленского
Вашингтон, 11 сентября, 2023, 17:22 — ИА Регнум. ВСУ могут начать восстание против главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 11 сентября заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
На вопрос, стоит ли ожидать выступления украинских войск против Зеленского, Джонсон ответил: «Я ожидаю подобного. Удивлён, что этого ещё не произошло».
По его словам, украинский президент не смог стать сильной политической фигурой внутри страны, а опросы общественного мнения показывают, что большая часть жителей страны выступает против него.
Джонсон отметил, что предвыборная кампания Зеленского строилась на лжи, поскольку он обещал установить мир с Россией, но спровоцировал эскалацию конфликта.
Как сообщало ИА Регнум ранее Джонсон заявил, что военные ВСУ могут восстать против действующей власти из-за провалов на поле боя. По мнению эксперта, конфликт между киевским режимом и военными может обостриться уже в ближайшее время.
Полковник ВС США Ларри Уилкерсон отметил, что Зеленский не может согласиться на прекращение боевых действий и мирные переговоры с Россией, потому что при таком сценарии его могут ждать силовое смещение с поста и суд.
Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Зеленский не переживет вооружённый конфликт с Россией. По его словам, несмотря на постоянно ухудшающееся положение Украины, глава киевского режима предпочитает оставаться у власти из-за патологической зависимости от внимания к нему со стороны Запада.