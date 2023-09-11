Владивосток, 11 сентября, 2023, 17:18 — ИА Регнум. В Забайкалье компания «Удоканская медь» запустила оборудование обогатительной фабрики горно-металлургического комбината «Удокан», в церемонии запуска в режиме видео-конференц-связи принял участие президент РФ Владимир Путин.

Евгений Епанчинцев/ТАСС «Удоканская медь»

«Вперед!» — сказал российский лидер, выслушав доклад руководства предприятия.

В результате запуска фабрики на «Удокане» получен первый медный концентрат. Проект реализуется в рамках ТОР «Забайкалье».

Как сообщало ИА Регнум, запуск в эксплуатацию ГМК «Удокан» создаст около 3 тысяч новых рабочих мест без учета смежных отраслей, обеспечит поступление более 750 миллиардов рублей дополнительных налоговых отчислений. Одновременно компания осуществляет разработку технико-экономического обоснования второй очереди горно-металлургического комбината «Удокан».