Москва, 11 сентября, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Национальный союз защиты прав потребителей проанализировал состав квасов и сладких напитков, приобретённых в крупнейших торговых сетях России, и выявил, что в 30% изученных напитков в три раза превышена норма содержания спирта. Об этом организация сообщила в письме правительству, с которым ознакомились «Известия».

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Общественники исследовали квас, приобретённый в таких сетях, как «Магнит», «Пятёрочка», «Лента», «Верный» и «Азбука вкуса». Удалось выяснить, что треть образцов имеет нарушения по составу напитков. Например, «Магнит» и «Азбука вкуса» продавали квасы нескольких торговых марок с коротким сроком хранения.

В частности, нарушения зафиксировали в таких торговых марках, как «Муромский», «Никола», «Царские припасы» и других. В них производители превысили в три раза допустимую долю спирта при действующем нормативе 1,2%.

«Фактически такая продукция является спиртным, и её производство и оборот должны регулироваться в соответствии с профильным алкогольным законодательством», — говорится в письме правительству.

Как передавало ИА Регнум, ранее сотрудники полиции в Красноярском крае провели эксперимент по влиянию разных напитков на показания алкотестера. Добровольцам предложили выпить квас, кефир, энергетический напиток и безалкогольное пиво. Перед началом испытаний их проверили на приборе, который показал отсутствие алкоголя.

Сразу же после употребления кваса и безалкогольного пива алкотестер показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. После выпитого стакана кваса — 0,9 мг/л, а после «нулевого» пива — 0,121 мг/л. Однако спустя десять минут при повторном освидетельствовании алкоголя у них не выявили. Энергетик и кефир никак не повлияли на показания алкотестера.