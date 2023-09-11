Владивосток, 11 сентября, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Нужно привлекать молодых специалистов на Дальний Восток и создавать все необходимые условия для того, чтобы выпускники дальневосточных вузов оставались жить в регионе и после учёбы, заявил 11 сентября на совещании по развитию городов Дальнего Востока президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Владивосток, Благовещенск, Хабаровск являются ведущими образовательными центрами на Дальнем Востоке. Нужно, безусловно, сделать так, чтобы молодые люди после окончания вузов оставались жить и трудиться в своих родных городах, видели бы в них карьерные перспективы», — сказал Путин.

Многие молодые люди приезжают на Дальний Восток, чтобы учиться, нужно создавать условия, чтобы они здесь и оставались жить, отметил президент. Для этого необходимо создание новой модели городской экономики, включающей развитие эффективных производств, креативных отраслей, формирование комфортных условий для работы малого и среднего бизнеса, сказал глава государства.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 11 сентября президент Владимир Путин в ходе визита в Приморский край с площадки Восточного экономического форума принял участие в церемониях первого пуска оборудования обогатительной фабрики горно-металлургического комбината «Удокан» в Забайкалье, запуска расширенных мощностей горно-обогатительного комплекса золоторудной компании «Павлик» в Магаданской области, запуска модернизированного комплекса по добыче и переработке титаномагнетитовых руд в Амурской области.

Кроме того, на судостроительном комплексе «Звезда» президент принял участие в церемонии присвоения имён двум арктическим танкерам («Алексей Косыгин» и «Валентин Пикуль»).

В этот же день президент заслушает доклад о ходе строительства культурно-образовательных кластеров в России и проведёт встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. 12 сентября глава государства выступит на пленарной сессии ВЭФ. На полях форума состоятся также двусторонние встречи с главами иностранных делегаций.