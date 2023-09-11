Москва, 11 сентября, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Курс евро на Мосбирже опустился ниже 103 рублей впервые с 28 августа, свидетельствуют данные валютных торгов.

stux Сто евро

Так, в ходе торго курс евро опустился до отметки 102,93 рубля (-1,75%).

Курс доллара опустился до 95,88 рубля, теряя 1,88%.

Как сообщало ИА Регнум, ранее помощник президента РФ Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума заявил, что пик ослабления рубля пройден, в настоящий момент факторы складываются в пользу укрепления российской валюты