Брюссель, 11 сентября, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Евросоюз не признает выборы в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях, а также в Крыму и Севастополе, заявил 11 сентября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Nacho Frade/Global Look Press Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель

«Российское политическое руководство и те, кто имеет отношение к их организации, столкнутся с последствиями этих незаконных действий», — говорится в заявлении Борреля, которое приводит РИА Новости.

По его словам, проведение выборов в этих регионах стало очередной попыткой «легализовать незаконный военный контроль этих территорий», которые в Евросоюзе считают украинскими.

Как передавало ИА Регнум, единый день голосования впервые прошёл в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях с 8 по 10 сентября. В 21 регионе РФ выбирали должностных лиц, а в 20 субъектах прошли выборы депутатов местных законодательных органов власти.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова 23 августа сообщила о регистрации в новых российских регионах 18 списков от пяти парламентских партий на выборах в законодательные собрания. В списки внесли более 1300 кандидатов. Так, «Единая Россия» выдвинула кандидатуры на посты руководителей новых регионов.