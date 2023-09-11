Международник оценил шансы Трампа изменить политику США
Политолог Тимофеев: избрание Трампа президентом США не решит конфликт на Украине
Москва, 11 сентября, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Даже если бывший президент США Дональд Трамп сможет снова возглавить Белый дом, радикальных подвижек в политике Вашингтона по Украине не случится, считает Иван Тимофеев, политолог, гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД). Об этом он заявил 11 сентября корреспонденту ИА Регнум.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стал бы возлагать больших надежд на изменение внешнеполитического курса США в случае возвращения Трампа к власти.
«Я согласен с тем, что каким бы ни был президент США, радикальных подвижек в политике Белого дома в отношении Украины не будет, — сказал Тимофеев. — Да, Трамп известен своими эпатажными заявлениями, но мы помним период его первого президентства. Тогда политика США на российском направлении не только не улучшилась, но даже ухудшилась. Продолжалось сдерживание РФ и давление на «Северные потоки». Конечно, это всё было не в таких масштабах, как после 2022 года».
Тимофеев подчеркнул, что сейчас в США установился межпартийный консенсус в отношении России, который направлен на сдерживание РФ. Поэтому не должно быть иллюзий, что придёт новый президент и всё поменяется. Такие иллюзии, как напомнил международник, возникают с каждым электоральным циклом, но каждый раз оказываются беспочвенными. Поэтому он считает, что не нужно возлагать каких-то надежд на какие-либо перемены в лучшую сторону, если Трамп придёт к власти.
«Мы не можем прогнозировать, какие конкретно шаги предпримет Трамп в отношении Украины, но видно, что он сильно ограничен в свободе действий. Ему всё равно придётся находить поддержку в Конгрессе, в истеблишменте. В конце концов, он же не императором становится, а президентом со всеми сдержками и противовесами. Если он вообще станет президентом», — заметил Тимофеев.
Поэтому он уверен, что с Песковым можно согласиться — оценка ситуации, которую дал пресс-секретарь главы государства, выглядит трезвой и очень точной.
Кроме того, Тимофеев усомнился в том, что Трамп захочет предложить России сделку — прекращение западной поддержки Киева в обмен на отказ Москвы занять сторону Китая в вопросе о Тайване.
«Я думаю, что связь между этими двумя срезами политики крайне неочевидна. Я не вижу здесь каких-то разменов, которые могли бы состояться между Вашингтоном и Москвой в сложившихся условиях. Даже в более спокойные времена такое не проходило и даже не появлялось в повестке дня», — подытожил Тимофеев.
Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению Пескова, Вашингтон всегда сохранял все константы в своей внешней политике. Эти константы хорошо известны, а посему возлагать какие-то надежды на выборы в США не стоит.
До этого Трамп заявил, что нынешний президент США Джозеф Байден не способен содействовать прекращению конфликта на Украине в силу своей некомпетентности. Кроме того, республиканец убеждён, что задача президента США состоит в том, чтобы «вытащить страну из этой ситуации». По словам Трампа, если ему дадут снова занять кресло главы Белого дома, он остановит конфликт на Украине «очень легко» и незамедлительно.
Также Трамп сказал, что для урегулирования конфликта на Украине ему понадобилось бы лишь 24 часа.
Кроме того, он убеждён, что США должны поддерживать хорошие отношения с Россией, поскольку арсенал её ядерного оружия превышает американские запасы. При этом из-за Украины США, по мысли Трампа, оказались «в очень глупой и опасной позиции».