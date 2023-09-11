Москва, 11 сентября, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Даже если бывший президент США Дональд Трамп сможет снова возглавить Белый дом, радикальных подвижек в политике Вашингтона по Украине не случится, считает Иван Тимофеев, политолог, гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД). Об этом он заявил 11 сентября корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стал бы возлагать больших надежд на изменение внешнеполитического курса США в случае возвращения Трампа к власти.

«Я согласен с тем, что каким бы ни был президент США, радикальных подвижек в политике Белого дома в отношении Украины не будет, — сказал Тимофеев. — Да, Трамп известен своими эпатажными заявлениями, но мы помним период его первого президентства. Тогда политика США на российском направлении не только не улучшилась, но даже ухудшилась. Продолжалось сдерживание РФ и давление на «Северные потоки». Конечно, это всё было не в таких масштабах, как после 2022 года».

Тимофеев подчеркнул, что сейчас в США установился межпартийный консенсус в отношении России, который направлен на сдерживание РФ. Поэтому не должно быть иллюзий, что придёт новый президент и всё поменяется. Такие иллюзии, как напомнил международник, возникают с каждым электоральным циклом, но каждый раз оказываются беспочвенными. Поэтому он считает, что не нужно возлагать каких-то надежд на какие-либо перемены в лучшую сторону, если Трамп придёт к власти.

«Мы не можем прогнозировать, какие конкретно шаги предпримет Трамп в отношении Украины, но видно, что он сильно ограничен в свободе действий. Ему всё равно придётся находить поддержку в Конгрессе, в истеблишменте. В конце концов, он же не императором становится, а президентом со всеми сдержками и противовесами. Если он вообще станет президентом», — заметил Тимофеев.

Поэтому он уверен, что с Песковым можно согласиться — оценка ситуации, которую дал пресс-секретарь главы государства, выглядит трезвой и очень точной.

Кроме того, Тимофеев усомнился в том, что Трамп захочет предложить России сделку — прекращение западной поддержки Киева в обмен на отказ Москвы занять сторону Китая в вопросе о Тайване.

«Я думаю, что связь между этими двумя срезами политики крайне неочевидна. Я не вижу здесь каких-то разменов, которые могли бы состояться между Вашингтоном и Москвой в сложившихся условиях. Даже в более спокойные времена такое не проходило и даже не появлялось в повестке дня», — подытожил Тимофеев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению Пескова, Вашингтон всегда сохранял все константы в своей внешней политике. Эти константы хорошо известны, а посему возлагать какие-то надежды на выборы в США не стоит.

До этого Трамп заявил, что нынешний президент США Джозеф Байден не способен содействовать прекращению конфликта на Украине в силу своей некомпетентности. Кроме того, республиканец убеждён, что задача президента США состоит в том, чтобы «вытащить страну из этой ситуации». По словам Трампа, если ему дадут снова занять кресло главы Белого дома, он остановит конфликт на Украине «очень легко» и незамедлительно.

Также Трамп сказал, что для урегулирования конфликта на Украине ему понадобилось бы лишь 24 часа.

Кроме того, он убеждён, что США должны поддерживать хорошие отношения с Россией, поскольку арсенал её ядерного оружия превышает американские запасы. При этом из-за Украины США, по мысли Трампа, оказались «в очень глупой и опасной позиции».