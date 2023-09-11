Москва, 11 сентября, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский для Запада — это Covid-23, они ещё хлебнут от него горя. Об этом 11 сентября написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале, комментируя высказывание украинского лидера о том, что сокращение помощи Киеву со стороны Запада может вызвать недовольство миллионов украинских беженцев, находящихся в странах Европы.

Mid.ru Мария Захарова

«Гениально! То есть, по Зеленскому, миллионы украинских самоназванных «беженцев», жирующих на брюссельском харче, которые будут якобы «загнаны в угол» только тем, что ЕС может перестать финансировать кровавую бойню и террористический режим, имеют право кошмарить Европу», — написала дипломат, припомнив его слова «они же дети».

Захарова напомнила о миллионах граждан Украины, которые стали настоящими беженцами после того, как экс-президент Украины Пётр Порошенко направил на них вооружённые формирования Украины и тяжёлую артиллерию, пригрозил жизнью в подвалах и передал Зеленскому лицензию на убийство их детей.

Дипломат поинтересовалась, эти настоящие беженцы могут и должны быть загнаны в угол только потому, что говорят на другом языке и не желают зиговать Бандере?

Она подчеркнула, что такие заявления доказывают нацистскую сущность киевского режима и её террористическую реализацию.

«Зеленский для Запада — это Covid-23. Они ещё хлебнут от него горя», — написала она.

Как передавало ИА Регнум, издание The Economist написало, что, по мнению президента Украины, сокращение помощи только затянет военный конфликт. Это будет означать риски для самого Запада, ведь невозможно предсказать, «как миллионы украинских беженцев в европейских странах отреагируют на то», что их страну оставят без поддержки. Он добавил, что украинцы в целом «вели себя хорошо» и «очень благодарны» тем, кто их приютил. Но хорошей истории для Европы не выйдет, если эти люди будут загнаны в угол, говорится в материале.

В Евросоюзе предложили приплачивать тем украинцам, которые решат вернуться на родину. Ещё одна идея — выдавать виды на жительство в странах ЕС беженцам, которые устроятся на постоянную работу или начнут учиться. В марте 2024 года закончится действие директивы о временной защите беженцев с территории Украины, поэтому власти ЕС думают о том, как поступать с ними дальше.

В странах ЕС нарастает недовольство, связанное с беженцами. Так, в Польше за пять месяцев доля тех, кто поддерживает оказание помощи украинцам, упала с 62% до 42%. В Чехии возмутились, что беженцы, используя пособие, ездят к себе на родину отдохнуть. В Ирландии беженцам отказали в бесплатном питании в отеле, принявшем их.