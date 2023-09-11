Владивосток, 11 сентября, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 11 сентября по видеосвязи запустил модернизированный комплекс по добыче и переработке титаномагнетитовых руд в Амурской области.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

Как сообщалось ранее, предприятие по добыче и переработке титаномагнетитовых руд Куранхского месторождения было восстановлено и модернизировано «Байкало-Амурской горнорудной корпорацией».

Из ильменитового концентрата получают металлический титан, который применяется в авиационной, двигателестроительной промышленности, медицине, судостроении, а также при производстве оборудования для химической промышленности.

Объём инвестиций в проект составил 18 млрд рублей. Использовались в том числе механизмы государственной поддержки. Предполагается выпускать до 1 млн тонн железорудного концентрата и 300 тысяч тонн ильменитового концентрата в год. На предприятии созданы 1500 рабочих мест.

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Также 11 сентября Владимир Путин с площадки Восточного экономического форума примет участие в церемониях первого пуска оборудования обогатительной фабрики горно-металлургического комбината «Удокан» в Забайкалье и запуске расширенных мощностей горно-обогатительного комплекса золоторудной компании «Павлик» в Магаданской области.

Ранее 11 сентября глава государства прибыл на судостроительный комплекс «Звезда» в Большом Камне Приморского края, где прошла церемония присвоения имён двум арктическим танкерам. Они получили имена «Алексей Косыгин» и «Валентин Пикуль».

В этот же день президент проведёт совещание по программе развития дальневосточных городов, заслушает доклад о ходе строительства культурно-образовательных кластеров в России и проведёт встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. 12 сентября глава государства выступит на пленарной сессии ВЭФ вместе с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту. На полях форума состоятся также двусторонние встречи с главами иностранных делегаций.