Владивосток, 11 сентября, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Нужно тщательно проанализировать ситуацию в тех районах Дальнего Востока, где есть риски подтопления, и принять все необходимые меры, заявил 11 сентября президент России Владимир Путин.

Виталий Аньков/РИА Новости Наводнение в Уссурийске из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы

Повторение ситуации в Уссурийске, где прорвало дамбу, должно быть исключено, для недопущения новых ЧП необходимо тщательно проанализировать ситуацию, добавил президент.

«Подобные происшествия в будущем должны быть абсолютно исключены. Я прошу тщательно проанализировать ситуацию на территориях, где есть риски подтоплений, и предложить сбалансированные предложения по берегоукреплению и строительству качественных гидросооружений», — сказал президент на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов.

В результате прорыва дамбы в Уссурийске в августе 2023 года пострадали около 44 тысяч человек. Власти Дальневосточного федерального округа оценили общий ущерб от последствий непогоды в 7 млрд рублей. В регионе, в частности, были разрушены 46 мостов.

В августе на Приморский край обрушились сильные ливни, вызванные прохождением тайфуна «Ханун» и полярного фронта. В результате сильных паводков подтопило тысячи домов и множество дорог. В Уссурийске разрушилась дамба, шлюз которой должны были привести в рабочее состояние в течение года. С 25 августа в регионе действует режим ЧС федерального характера.